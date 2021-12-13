Эмма Радукану заразилась коронавирусом и не выступит на выставочном турнире в Абу-Даби
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Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британка Эмма Радукану сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает в своём «твиттере» пресс-служба выставочного турнира в Абу-Даби, где Радукану должна была начать сезон-2022.
«Я очень хотела сыграть перед фанатами здесь, в Абу-Даби, но, к сожалению, после положительного результата теста на COVID-19 мне придётся отложить это до следующего раза. Я уйду на самоизоляцию в соответствии с правилами и, надеюсь, скоро смогу вернуться», — говорится в заявлении теннисистки.
Соревнования пройдут с 16 по 18 декабря. Радукану должна была сыграть с олимпийской чемпионкой, швейцаркой Белиндой Бенчич. Организаторы отметили, что уже начали поиск новой соперницы Бенчич.
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