Теннисист Стаховский эмоционально отреагировал на поступок боксёра Ломаченко с флагом

Украинский теннисист Сергей Стаховский эмоционально отреагировал на поступок соотечественника, боксёра Василия Ломаченко, который после победы над экс-чемпионом мира в лёгком весе Ричардом Комми праздновал успех в ринге, накинув на плечи флаг родного для себя города — Белгород-Днестровского (Одесская область, Украина).

«Вы объясняете, почему особый флаг? Он особенный только потому, что подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к «запоребриковцам». А Украина была и будет… даже когда нас здесь не будет», — написал Стаховский в «Инстаграме».

Стаховский является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде, финалистом юниорского Открытого чемпионата США 2004 года. На турнирах «Большого шлема» он не проходил дальше третьего круга.