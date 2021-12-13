Хуан-Карлос Ферреро заявил, что другой «Большой тройки» уже не будет
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Экс первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро высказался о будущем тенниса без представителей «Большой тройки».
«Новой «Большой тройки» уже не будет, хотя я и считаю, что сейчас теннисисты более сбалансированные, чем раньше. Только трое игроков побеждали так долго… Не думаю, что мы увидим это снова. Есть игроки, которые будут в топе много лет – Медведев, Зверев, Циципас… Плюс другие ребята, которые прогрессируют, молодые теннисисты вроде Синнера и Хуркача. Надеюсь, Алькарас тоже выйдет на этот уровень, как и Корда», — приводит слова Ферреро Gazzetta.gr.
Отметим, что Ферреро является тренером 18-летнего Карлоса Алькараса (32-я ракетка мира, четвертьфиналист US Open – 2021, чемпион Итогового турнира U21 в Милане).
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