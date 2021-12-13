Тарпищев отреагировал на негативное высказывание Эверт о проведении Олимпиады в России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как относится к недавнему высказыванию 18-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Крис Эверт по поводу проведения в России Олимпийских игр.
Напомним, Эверт написала в своём «твиттере», что «её передёргивало, когда Игры проводились в России».
«Никак не отношусь к таким высказываниям. Почему мы должны на это реагировать? Зачем нам уходить в бульварную хронику? Мало ли, кто что сказал. Это их личное дело. Нам лезть в эту политику не нужно. Такие высказывания смешны. Для нас недостойно опускаться на этот уровень», — приводит слова Тарпищева «Спорт-экспресс».
Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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