Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев отреагировал на негативное высказывание Эверт о проведении Олимпиады в России

Тарпищев отреагировал на негативное высказывание Эверт о проведении Олимпиады в России
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как относится к недавнему высказыванию 18-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Крис Эверт по поводу проведения в России Олимпийских игр.

Напомним, Эверт написала в своём «твиттере», что «её передёргивало, когда Игры проводились в России».

«Никак не отношусь к таким высказываниям. Почему мы должны на это реагировать? Зачем нам уходить в бульварную хронику? Мало ли, кто что сказал. Это их личное дело. Нам лезть в эту политику не нужно. Такие высказывания смешны. Для нас недостойно опускаться на этот уровень», — приводит слова Тарпищева «Спорт-экспресс».

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

Новость по теме
18-кратная чемпионка ТБШ: меня аж передёргивало, когда Олимпиада проходила в России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021