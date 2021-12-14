Медведев, Рублёв и Хачанов попали в подборку самых скандальных моментов года по версии ATP

Пресс-служба ATP представила подборку самых скандальных моментов тура в 2021 году.
В топ-10 инцидентов попали матчи с тремя россиянами – Даниилом Медведевым (№1 в подборке), Андреем Рублёвым (№4) и Кареном Хачановым (№7).
Публикация доступна на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Медведев поругался с судьёй в матче с казахстанцем Александром Бубликом во втором круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Во время перепалки вторая ракетка мира сказал: «Представляешь, насколько глупое решение? Это будет на Tennis TV, бро!»
Рублёв в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США) обвинил француза Гаэля Монфиса в симуляции, однако ещё во время матча успел помириться с соперником. Хачанов же во втором раунде «Мастерса» в Торонто на протяжении 10 минут пытался убедить судью на вышке, что не произносил ругательство.
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