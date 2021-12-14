Фото: Новак Джокович отдыхает на горнолыжном курорте в Сербии

В Сети появились фотографии, на которых показано, как 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отдыхает на горнолыжном курорте Копаоник в Сербии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграмах» buongiorno_restoran_kopaonik и suncani.breg.wellness.spa.

Пока неизвестно, сможет ли Джокович выступить на Australian Open в 2022 году. Власти Австралии потребовали, чтобы к турниру допустили лишь вакцинированных. Сербский теннисист неоднократно скептически высказывался о вакцинации, но так и не рассказал, прививался ли он сам. Многие эксперты полагают, что Новак не прививался. Вместе с тем известно, что Джокович планирует начать сезон на ATP Cup, который стартует 1 января в Сиднее. Для участия в турнире не требуется вакцинация.

