Пятикратный чемпион ТБШ оценил решение Эрбера сняться с AO из-за отказа прививаться

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде, француз Николя Маю прокомментировал решение своего соотечественника и партнёра по всем этим победам Пьер-Юга Эрбера не выступать на Открытом чемпионате Австралии 2022 года по причине отказа вакцинироваться от коронавируса.
«Он подумывал об этом уже на US Open и сообщил мне о своём решении во время турнира в Антверпене (в октябре. — Прим. «Чемпионата»). Он не хочет прививаться — по крайней мере, пока. Он понимает последствия своего решения и прекрасно осознаёт, что это может серьёзно осложнить его сезон.
Не согласен с теми, кто судит и говорит, хорошо это или плохо. Я уважаю его решение. Я не делал такой выбор, а очень рано привился, но полностью его понимаю», — цитирует Маю L'Equipe.
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