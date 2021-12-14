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Стало известно, когда возобновится проведение Кубка Хопмана

Стало известно, когда возобновится проведение Кубка Хопмана
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Проведение командного турнира «Кубок Хопмана», отменённого в 2020 году, возобновится, сообщает Nice-Matin.

По информации издания, тендер Международной федерации тенниса (ITF) выиграла компания Tennium, основными акционерами которой являются Ришар Гаске и Себастьян Грожан. В течение пяти лет, начиная с 2023-го, соревнования будут проводиться на грунтовых кортах в Ницце.

Отметим, что ранее турнир проходил в Перте, но руководство австралийского тенниса решило вместо него проводить ATP Cup.

Последний розыгрыш соревнований прошёл с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Участие в турнире приняли команды Швейцарии, Германии, Франции, США, Греции, Испании, Великобритании, Австралии. Победу одержала Швейцария в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич.

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