Зверев заявил, что подал иск против бывшей подруги, обвинившей его в домашнем насилии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как движется расследование ATP в отношении него из-за обвинений в домашнем насилии. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.
«Я уверен, что расследование ATP относительно скоро закончится. Ещё сейчас мы подали против тех, кто меня обвиняет, иск в России. Правда всегда всплывает. Всё, что происходит за пределами корта, проявляется и на нём. В этом году моя жизнь стала спокойнее, меня окружают правильные люди. И это очень хорошо», — приводит слова Зверева Tennis Magazin.de.
В данный момент 24-летний Зверев встречается с 32-летней немецкой моделью Софией Томаллой.
Ранее журналист Бен Ротенберг, выпустивший два больших интервью с Шарыповой, сообщал, что ATP до сих пор не связалась с ней в рамках своего расследования.
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