Доминик Тим и Каспер Рууд снялись с выставочного турнира в Абу-Даби

Чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим и восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд снялись с выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба соревнований. Турнир пройдёт с 16 по 18 декабря.

«Мне очень хотелось вернуться в Абу-Даби, но я ещё не готов выступать на высоком уровне. Обидно пропустить этот турнир, но мне нужно продолжать подготовку в новому сезону», — объяснил своё решение Тим в «Инстаграме».

Тима и Рууда заменят британец Даниэль Эванс и американец Тейлор Фритц. Они составят компанию россиянину Андрею Рублёву, испанцу Рафаэлю Надалю, канадцу Денису Шаповалову и британцу Энди Маррею.

Также стало известно, кто заменит сдавшую положительный тест на коронавирус британку Эмму Радукану. В выставочном женском матче с олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич сразится 10-я ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер.