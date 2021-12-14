На компанию Марии Шараповой подали в суд за дискриминацию инвалидов

На компанию пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Марии Шараповой подали в суд, сообщает издание Super.
Напомним, с 2011 года Шарапова является владелицей кондитерского бренда Sugarpova.
По информации издания, 6 декабря в суд Нью-Йорка обратилась некая Кармен Таварес-Варгас с исковым заявлением в отношении бренда Sugarpova. Женщина утверждает, что она слабовидящий человек, и обвиняет Шарапову в дискриминации инвалидов, так как веб-сайт не предоставляет полноценный доступ людям с нарушениями зрения. По её словам, три года назад она уже отправляла жалобу, но с тех пор на сайте ничего не изменилось.
В иске говорится, что специальная программа для слепых и слабовидящих не смогла распознать текст на sugarpova.com, в том числе описание товара и кнопку «корзина». Таким образом, Шарапова нарушает закон об американцах с ограниченными возможностями и закон о правах человека города Нью-Йорк от 1990 года, поскольку сайт с конфетами и шоколадом не в равной степени доступен потребителям с ограниченными возможностями.
В документе среди требований к ответчику есть пункт о постоянном судебном запрете на работу компании Sugarpova. Кроме того, Таварес-Варгас просит денежную компенсацию как за расходы на адвоката и судебные процессы, так и за моральный ущерб. Также в иске пострадавшая требует суд присяжных.
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