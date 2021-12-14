С 17 по 30 января в Мельбурне пройдёт первый турнир «Большого шлема» в 2022 году – Открытый чемпионат Австралии.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Australian Open – 2022?»

Напомним, действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале 2021 года Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5,6:2, 6:2. Отметим, что до полуфинальной стадии, помимо Медведева, добрался ещё один россиянин – Аслан Карацев.

Джокович и Медведев попали в заявку на Australian Open – 2022. При этом в соревнованиях могут принимать участие только полностью привитые теннисисты, Джокович же не раскрывает статус своей вакцинации.