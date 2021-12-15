Стало известно, кто заменит заболевшую Эмму Радукану на выставочном турнире в Абу-Даби

Представительница Туниса Онс Жабер заменит чемпионку US Open 2021 года Эмму Радукану на выставочном турнире в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Ранее сообщалось, что Радукану, изначально заявившаяся на турнир, вынуждена сняться из-за него по причине заражения коронавирусом.
«Для меня большая честь стать первой арабской женщиной, сыгравшей на этом турнире. 2021 год стал для меня потрясающим, и я знаю, что турнир — лучшее начало захватывающего сезона 2022 года.
Абу-Даби является крупным спортивным центром, это место всегда казалось особенным для меня. Всякий раз, как я приезжаю, я благодарна и поражена тем, как меня принимают и поддерживают. Я с нетерпением жду возможности показать свою отличную игру на корте и устроить классное шоу для поклонников тенниса в Абу-Даби», — сказала Жабер.
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