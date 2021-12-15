Бернард Томич: больше всего в жизни я жалею, что попал на то видео

Американский теннисист Бернард Томич прокомментировал свои откровенные фото и видео с участием Ванессы Сьерры.
«Вы задаете столько вопросов об этом. Вы действительно хотите знать, что я думаю о видео с Ванессой? Я и не подозревал, что это так интересно. Скажу так, об этом я жалею больше всего в жизни», — цитирует Томича Fox Sports Australia.
Ванесса Сьерра стала известной после выхода реалити-шоу «Остров любви». В 2020 году Томич и Сьерра начали встречаться, и вскоре в Сети появилось откровенное видео пары, которое девушка выложила на сайтах для взрослых. Сейчас девушка является звездой одного из таких сайтов.
Бернард Томич в прошлом становился победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде. В юниорской карьере добирался до второй строчки мирового рейтинга. В 2016 году Томич стал 17-й ракеткой мира.
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