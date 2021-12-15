Муратоглу: если Федерер — величайший игрок всех времен, то Джокович — сильнейший
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Патрик Муратоглу, тренер экс-первой ракетки мира Серены Уильямс, прокомментировал награду Новака Джоковича, который получил премию AS Sports Awards за свой выдающийся сезон.
«Когда Новак в своей лучшей форме, он доминирует в мире тенниса. Если Роджер Федерер — величайший игрок всех времен, то Новак — сильнейший», — цитирует Муратоглу Essentially Sports.
Муратоглу известен своей работой с Сереной Уильямс, которой он помог вернуться на первую строчку мирового рейтинга, завоевать золото Олимпийских игр и «Золотой шлем».
Новак Джокович в 2021 году выиграл три турнира «Большого шлема», уступив только россиянину Даниилу Медведеву в финале US Open. Именно это поражение помешало сербу завоевать «Золотой шлем».
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