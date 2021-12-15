Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс Корретха: Надаль не дурак — он понимает, что Джокович дышит в спину

Алекс Корретха: Надаль не дурак — он понимает, что Джокович дышит в спину
Комментарии

Бывший испанский теннисист Алекс Корретха прокомментировал слова Рафаэля Надаля о том, что Новак Джокович может стать величайшим теннисистом в истории.

«Рафа достаточно умён, он понимает, что нужно много времени, чтобы подойти к турниру в лучшей форме. Надалю уже 35 лет, он знает, что его карьера подходит к концу. Поэтому он не тратит свою энергию на пустые разговоры. Думаю, то, что он открыто говорит, что Новак будет лучшим, расслабляет его. Ведь Рафа уже достиг вершины и оставит след в истории», — цитирует Корретху Eurosport.uk.

В декабре Надаль заявил о том, что Джокович — фаворит в гонке лучших теннисистов в истории. Новак в 2021 году выиграл три турнира «Большого шлема» и сравнялся с Надалем и Роджером Федерером по количеству титулов ТБШ (20).

Даниил Медведев может стать 1-й ракеткой мира сразу после Australian Оpen! Полный расклад Даниил Медведев может стать 1-й ракеткой мира сразу после Australian Оpen! Полный расклад
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021