Алекс Корретха: Надаль не дурак — он понимает, что Джокович дышит в спину

Бывший испанский теннисист Алекс Корретха прокомментировал слова Рафаэля Надаля о том, что Новак Джокович может стать величайшим теннисистом в истории.
«Рафа достаточно умён, он понимает, что нужно много времени, чтобы подойти к турниру в лучшей форме. Надалю уже 35 лет, он знает, что его карьера подходит к концу. Поэтому он не тратит свою энергию на пустые разговоры. Думаю, то, что он открыто говорит, что Новак будет лучшим, расслабляет его. Ведь Рафа уже достиг вершины и оставит след в истории», — цитирует Корретху Eurosport.uk.
В декабре Надаль заявил о том, что Джокович — фаворит в гонке лучших теннисистов в истории. Новак в 2021 году выиграл три турнира «Большого шлема» и сравнялся с Надалем и Роджером Федерером по количеству титулов ТБШ (20).
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