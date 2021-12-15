Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оливия Гадеки рискует пропустить Australian Open из-за отсутствия прививки от COVID-19

Оливия Гадеки рискует пропустить Australian Open из-за отсутствия прививки от COVID-19
Комментарии

Перспективная теннисистка из Австралии Оливия Гадеки отказывается прививаться, поэтому может пропустить Открытый чемпионат Австралии 2022 года. Об этом сообщает Eurosport.uk.

«Эшли Барти заинтересовалась ею после взлёта на 250-ю позицию в рейтинге WTA. Она долго поддерживала Оливию и много для неё сделала, поэтому надеется на то, что опыт, переданный Оливии, поможет ей принять верное решение», — сказал тренер спортсменки Дэвид Тэйлор.

В 2021 году 19-летняя Оливия Гадеки обыграла четвёртую ракетку мира Софью Кенин на турнире WTA-250 в Мельбурне и сыграла в финалах четырёх турниров ITF. Австралийка начинала сезон без рейтинга, а закончила его на 181-й строчке. Australian Open, который может пропустить Гадеки, будет проходить с 17 по 30 января.

19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко 19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021