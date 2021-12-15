Оливия Гадеки рискует пропустить Australian Open из-за отсутствия прививки от COVID-19
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Перспективная теннисистка из Австралии Оливия Гадеки отказывается прививаться, поэтому может пропустить Открытый чемпионат Австралии 2022 года. Об этом сообщает Eurosport.uk.
«Эшли Барти заинтересовалась ею после взлёта на 250-ю позицию в рейтинге WTA. Она долго поддерживала Оливию и много для неё сделала, поэтому надеется на то, что опыт, переданный Оливии, поможет ей принять верное решение», — сказал тренер спортсменки Дэвид Тэйлор.
В 2021 году 19-летняя Оливия Гадеки обыграла четвёртую ракетку мира Софью Кенин на турнире WTA-250 в Мельбурне и сыграла в финалах четырёх турниров ITF. Австралийка начинала сезон без рейтинга, а закончила его на 181-й строчке. Australian Open, который может пропустить Гадеки, будет проходить с 17 по 30 января.
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