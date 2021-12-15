Аслан Карацев стал «Прогрессом года» по версии ATP

18-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев признан «Прогрессом года» по версии ATP. На звание также были номинированы: Каспер Рууд (Норвегия), Карлос Алькарас (Испания) и Кэмерон Норри (Великобритания).

В прошедшем сезоне Карацев сенсационно дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, на тот момент он был 114-й ракеткой мира. Завоевал два титула на уровне ATP – в Дубае (ОАЭ) и Москве («ВТБ Кубок Кремля»). Также в активе Карацева победа над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которая случилась на домашнем для серба турнире ATP-250 в Белграде.

Также Аслан сыграл в финале «Ролан Гаррос» в миксте вместе с Еленой Весниной. Позднее пара завоевала серебряные медали Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого, Карацев в составе сборной России стал чемпионом Кубка Дэвиса — 2021.