«Кто это наконец-то дома?» US Open прислал Даниилу Медведеву чемпионский трофей

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в «Инстаграме» сообщил, что получил трофей за победу на Открытом чемпионате США – 2021.
«Кто это наконец-то дома?» – написал россиянин в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://instagram.com/medwed33?utm_medium=copy_link
Напомним, в финале US Open — 2021 Медведев со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. При этом россиянин не позволил первой ракетке мира собрать календарный «Большой шлем».
Ранее в Мадриде (Испания) Медведев в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса. В финале подопечные Шамиля Тарпищева победили Хорватию со счётом 2-0. На турнире за сборную России также выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
В прошедшем сезоне Медведев также сыграл в финале Australian Open, взял два титула ATP-250, дошёл до четвертьфинала Олимпиады, выиграл «Мастерс» в Торонто, пробился в финалы «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP.
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