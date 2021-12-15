Циципас: Уилл Смит, вы будете моим новым тренером?

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выступил с забавным предложением в своём «твиттере».

«Уилл Смит (голливудский актёр. – Прим. «Чемпионата»), вы будете моим новым тренером?» — написал грек.

Предположительно Циципас отреагировал на новый фильм Смита «Король Ричард», где он играет роль отца и тренера Серены и Винус Уильямс. Отметим, что с детства по настоящее время Циципаса тренирует его отец, Апостолос Циципас.

Ранее Циципас успешно перенёс операцию на правом локте. Травма беспокоила его уже давно, а на прошедшем Итоговом чемпионате ATP обострилась, что заставило Стефаноса сняться с соревнований. Грек заявил, что, вероятнее всего, вернётся в тур в январе 2022 года на серии турниров в Австралии перед Открытым чемпионатом этой страны.