Циципас: Уилл Смит, вы будете моим новым тренером?

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выступил с забавным предложением в своём «твиттере».
«Уилл Смит (голливудский актёр. – Прим. «Чемпионата»), вы будете моим новым тренером?» — написал грек.
Предположительно Циципас отреагировал на новый фильм Смита «Король Ричард», где он играет роль отца и тренера Серены и Винус Уильямс. Отметим, что с детства по настоящее время Циципаса тренирует его отец, Апостолос Циципас.
Ранее Циципас успешно перенёс операцию на правом локте. Травма беспокоила его уже давно, а на прошедшем Итоговом чемпионате ATP обострилась, что заставило Стефаноса сняться с соревнований. Грек заявил, что, вероятнее всего, вернётся в тур в январе 2022 года на серии турниров в Австралии перед Открытым чемпионатом этой страны.
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