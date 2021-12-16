Давид Налбандян рассказал, как относится к новому формату Кубка Дэвиса

Трёхкратный финалист Кубка Дэвиса, бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян оценил изменения в формате турнира.

Отметим, что экс третья ракетка мира Налбандян является личным тренером сербского игрока Миомира Кецмановича.

«Формат мне не нравится, потому что из-за него потерялась атмосфера старого Кубка Дэвиса. Но я понимаю, почему он нравится спонсорам. И многим игрокам гораздо удобнее проводить турнир за несколько дней, раз в год. У нового формата есть свои плюсы и минусы. Но мне нравится, что турнир возят по разным городам», — приводит слова Налбандяна El Grafico.

Ранее сборная России стала чемпионом Кубка Дэвиса, в финале обыграв Хорватию со счётом 2:0. В состав команды вошли: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.