Давид Налбандян рассказал, как относится к новому формату Кубка Дэвиса

Трёхкратный финалист Кубка Дэвиса, бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян оценил изменения в формате турнира.
Отметим, что экс третья ракетка мира Налбандян является личным тренером сербского игрока Миомира Кецмановича.
«Формат мне не нравится, потому что из-за него потерялась атмосфера старого Кубка Дэвиса. Но я понимаю, почему он нравится спонсорам. И многим игрокам гораздо удобнее проводить турнир за несколько дней, раз в год. У нового формата есть свои плюсы и минусы. Но мне нравится, что турнир возят по разным городам», — приводит слова Налбандяна El Grafico.
Ранее сборная России стала чемпионом Кубка Дэвиса, в финале обыграв Хорватию со счётом 2:0. В состав команды вошли: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
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