Энен призналась, что плакала после поражения Джоковича от Медведева в финале US Open
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен призналась, что не смогла сдержать слёз, после того как первая ракетка мира Новак Джокович в финале US Open проиграл россиянину Даниилу Медведеву (6:4, 6:4, 6:4). Из-за этого поражения Джокович не смог собрать «календарный шлем».
«Я понимаю, каковы были чувства — по крайней мере, в тот момент. Я знаю, что такое строить оболочку (вокруг себя. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что многие игроки понимают подобные вещи.
И вдруг ты видишь, как он ломается. Это действительно заставило меня содрогнуться. Честно говоря, это вызвало у меня слёзы. Я обнаружила, что именно тогда броня рассыпалась», — приводит слова Энен Eurosport.
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