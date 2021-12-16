Энен призналась, что плакала после поражения Джоковича от Медведева в финале US Open

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен призналась, что не смогла сдержать слёз, после того как первая ракетка мира Новак Джокович в финале US Open проиграл россиянину Даниилу Медведеву (6:4, 6:4, 6:4). Из-за этого поражения Джокович не смог собрать «календарный шлем».

«Я понимаю, каковы были чувства — по крайней мере, в тот момент. Я знаю, что такое строить оболочку (вокруг себя. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что многие игроки понимают подобные вещи.

И вдруг ты видишь, как он ломается. Это действительно заставило меня содрогнуться. Честно говоря, это вызвало у меня слёзы. Я обнаружила, что именно тогда броня рассыпалась», — приводит слова Энен Eurosport.