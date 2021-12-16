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Алекс Корретха объяснил, за счёт чего Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

Алекс Корретха объяснил, за счёт чего Даниил Медведев станет первой ракеткой мира
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха рассказал, почему, по его мнению, россиянин Даниил Медведев возглавит рейтинг ATP. В настоящее время первой ракеткой мира является серб Новак Джокович, Медведев занимает второе место.

«Он крутой парень. Он тот, кто, как мне кажется, станет номером один в мире, сто процентов. И он выиграет больше турниров «Большого шлема», потому что его оппоненты не смогут найти способ победить его.

Его манера игры почти не требует усилий. Он получает удовольствие от этого. И ему нравится немного провоцировать людей, будь то в Мадриде, будь то в Нью-Йорке, будь то в Австралии. Ему надо чувствовать себя частью шоу и ощущать, что его манеру поведения почти не понимают», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.

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