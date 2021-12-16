Алекс Корретха объяснил, за счёт чего Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха рассказал, почему, по его мнению, россиянин Даниил Медведев возглавит рейтинг ATP. В настоящее время первой ракеткой мира является серб Новак Джокович, Медведев занимает второе место.

«Он крутой парень. Он тот, кто, как мне кажется, станет номером один в мире, сто процентов. И он выиграет больше турниров «Большого шлема», потому что его оппоненты не смогут найти способ победить его.

Его манера игры почти не требует усилий. Он получает удовольствие от этого. И ему нравится немного провоцировать людей, будь то в Мадриде, будь то в Нью-Йорке, будь то в Австралии. Ему надо чувствовать себя частью шоу и ощущать, что его манеру поведения почти не понимают», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.