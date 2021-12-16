Доминик Тим: мой форхенд восстановился на 80%

Чемпион US Open 2020 года австриец Доминик Тим прокомментировал решение сняться с выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Теннисист объяснил, что ещё не готов играть на высоком уровне из-за травмы. Тим восстанавливается после повреждения запястья.
«Конечно, мне бы хотелось сыграть. Но я не успел полностью восстановиться. Процесс восстановления идёт по плану, болей нет. Но мне нужно продолжать работать на тренировках.
Исходя из прежнего опыта, в Абу-Даби все играют, полностью выкладываясь. Но я ещё не готов к таким матчам. Я буду готов, когда мой форхенд восстановится на 100%, сейчас он находится на уровне 80%», — цитирует Тима Eurosport.
Участниками турнира в Абу-Даби станут россиянин Андрей Рублёв, испанец Рафаэль Надаль, канадец Денис Шаповалов, британцы Энди Маррей и Дэн Эванс, а также американец Тейлор Фритц.
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