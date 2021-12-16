Матс Виландер назвал самого умного теннисиста в истории

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер назвал игрока, у которого, по его мнению, самый высокий теннисный IQ за всю историю. По словам Виландера, этого звания достоин трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей.

«Энди Маррей знает, что есть игроки, которые мощнее него. Они могут чувствовать себя лучше. Я не думаю, что такие игроки сильнее в тренажёрном зале, но они оказываются быстрее на площадке, они более взрывные. И Энди понимает, как заставить их стать немного хуже, чтобы победить их.

Это признак теннисного IQ. Теннисный IQ Энди Маррея, скорее всего, является лучшим за всю историю игры», — приводит слова Матса Виландера Eurosport.uk.