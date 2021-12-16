Доминик Тим: сыграю на Australian Open, даже если перед этим не проведу ни одного матча

Чемпион US Open 2020 года австриец Доминик Тим заявил, что в любом случае сыграет на Australian Open. Ранее он снялся с выставочного турнира в Абу-Даби из-за неоптимальной формы. Тим продолжает восстанавливаться после травмы руки.



«Я буду тренироваться здесь в Дубае ещё неделю, а затем полечу в Сидней 22 декабря. Я проведу там Рождество и Новый год, буду много тренироваться, а затем, я надеюсь, сыграю на ATP Cup.



Также я могу сыграть на турнире ATP-250 перед Australian Open. Но всё будет зависеть от моего состояния и потребности в игровой практике. Но могу заверить, что я сыграю на Australian Open, даже если перед этим не проведу ни одного матча», — цитирует Тима Eurosport.

Ранее Тим заявил, что восстановил форхенд на 80%.