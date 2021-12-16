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Матс Виландер назвал достижимую цель для Энди Маррея

Матс Виландер назвал достижимую цель для Энди Маррея
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер предположил, что в 2022 году британский теннисист Энди Маррей сможет вернуться в первую десятку рейтинга ATP. В настоящее время 34-летний Маррей, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», занимает 134-е место в мировой классификации, ранее он возглавлял рейтинг.

«На самом деле я думаю, что это (попадание в первую десятку. — Прим. «Чемпионата») вполне достижимая цель для Энди. Я действительно так думаю», — приводит слова Матса Виландера Eurosport.uk.

На протяжении нескольких лет Маррей страдает от травм. Он выиграл лишь один турнир за четыре с половиной года. В конце 2019 года он победил швейцарца Стэна Вавринку в финале European Open.

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