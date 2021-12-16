Жюстин Энен предсказала, что Серена Уильямс больше никогда не выиграет ТБШ

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен предположила, что 23-кратная чемпионка ТБШ американка Серена Уильямс больше не выиграет ни одного «мейджора». Вместе с тем она подчеркнула, что нельзя быть в этом на сто процентов уверенным.
«Я начинаю убеждаться, что задание, которое поставила она перед собой, то есть выиграть ещё больше турниров «Большого шлема» — по крайней мере, ещё один, — не будет выполнено. Но всегда сложно утверждать, что это сто процентов не произойдёт», — приводит слова Энен Eurosport.com.
Рекорд по количеству побед на ТБШ в одиночном разряде принадлежит Маргарет Корт, у которой 24 титула. У мужчин наблюдается троевластие: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович имеют по 20 титулов.
- 16 декабря 2021
-
13:11
-
12:00
-
11:50
-
11:08
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
09:51
-
09:23
-
09:16
-
01:22
-
00:53
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
22:37
-
21:40
-
20:41
-
20:24
-
19:56
-
15:10
-
14:41
-
10:16
-
09:51
-
09:34
-
09:22
-
09:16
-
00:47
- 14 декабря 2021
-
23:49
-
21:50
-
20:47
-
20:16
-
18:28
-
17:40
-
15:40
-
13:21
-
13:05