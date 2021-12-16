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Жюстин Энен предсказала, что Серена Уильямс больше никогда не выиграет ТБШ

Жюстин Энен предсказала, что Серена Уильямс больше никогда не выиграет ТБШ
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен предположила, что 23-кратная чемпионка ТБШ американка Серена Уильямс больше не выиграет ни одного «мейджора». Вместе с тем она подчеркнула, что нельзя быть в этом на сто процентов уверенным.

«Я начинаю убеждаться, что задание, которое поставила она перед собой, то есть выиграть ещё больше турниров «Большого шлема» — по крайней мере, ещё один, — не будет выполнено. Но всегда сложно утверждать, что это сто процентов не произойдёт», — приводит слова Энен Eurosport.com.

Рекорд по количеству побед на ТБШ в одиночном разряде принадлежит Маргарет Корт, у которой 24 титула. У мужчин наблюдается троевластие: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович имеют по 20 титулов.

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