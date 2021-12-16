Андрей Рублёв узнал соперника в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв узнал соперника по полуфиналу выставочного турнира в Абу-Даби. Им стал представитель Канады Денис Шаповалов, который разгромил американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 49 минут.

В другом полуфинале сыграют 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и победитель противостояния Энди Маррей — Даниэль Эванс (оба — Великобритания), которое состоится сегодня, 16 декабря.

Действующим чемпионом выставочного турнира в Абу-Даби является Надаль. Испанец победил здесь в 2019 году. Это был его пятый титул. В 2020 году турнир не проводили по причине пандемии коронавирусной инфекции.