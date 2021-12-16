Маррей обыграл Эванса в 1/4 финала Абу-Даби. Энди сразится с Надалем впервые за 5,5 лет

Британский теннисист Энди Маррей уверенно обыграл соотечественника Даниэля Эванса в четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Маррей пробился в полуфинал турнира, где его соперником станет бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль. Рафаэль проведёт первый матч за 5 месяцев.

Отметим, что последний раз Маррей и Надаль встречались более пяти лет назад — 7 мая 2016 года. Они сражались за выход в финал турнира Mutua Madrid Open. Победителем тогда стал Маррей (7:5, 6:4). Игра проходила на грунтовом корте.

Напомним, Надаль залечил травму ноги, из-за которой пропустил концовку сезона. Надаль сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби свой первый матч, который пройдёт завтра, 17 декабря. На корт Рафа не выходил с августа 2021 года.