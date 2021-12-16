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Маррей обыграл Эванса в 1/4 финала Абу-Даби. Энди сразится с Надалем впервые за 5,5 лет

Маррей обыграл Эванса в 1/4 финала Абу-Даби. Энди сразится с Надалем впервые за 5,5 лет
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Британский теннисист Энди Маррей уверенно обыграл соотечественника Даниэля Эванса в четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Маррей пробился в полуфинал турнира, где его соперником станет бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль. Рафаэль проведёт первый матч за 5 месяцев.

Отметим, что последний раз Маррей и Надаль встречались более пяти лет назад — 7 мая 2016 года. Они сражались за выход в финал турнира Mutua Madrid Open. Победителем тогда стал Маррей (7:5, 6:4). Игра проходила на грунтовом корте.

Напомним, Надаль залечил травму ноги, из-за которой пропустил концовку сезона. Надаль сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби свой первый матч, который пройдёт завтра, 17 декабря. На корт Рафа не выходил с августа 2021 года.

Абу-Даби (м). 1/4 финала
16 декабря 2021, четверг. 17:00 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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