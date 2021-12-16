Жабер выиграла выставочный турнир в Абу-Даби, обыграв Бенчич в трёх сетах

10-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер стала победительницей выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Жабер в единственном матче турнира оказалась сильнее 23-го номера женского мирового рейтинга, олимпийской чемпионки Белинды Бенчич — 4:6, 6:3, 10:8.

Отметим, что Жабер заменила чемпионку US Open — 2021, британку Эмму Радукану на этом товарищеском турнире.

Параллельно в столице Объединённых Арабских Эмиратов проходит мужской выставочный турнир. Завтра, 17 декабря, в 14:00 мск за 5-е место сыграют американец Тейлор Фритц и британец Даниэль Эванс.

В 16:00 мск в полуфинале мужского турнира Андрей Рублёв сразится с канадцем Денисом Шаповаловым. В 18:00 мск за выход в финал поборются испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей. Надаль выйдет на корт впервые с августа 2021 года.