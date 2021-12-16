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Жабер выиграла выставочный турнир в Абу-Даби, обыграв Бенчич в трёх сетах

Жабер выиграла выставочный турнир в Абу-Даби, обыграв Бенчич в трёх сетах
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10-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер стала победительницей выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Жабер в единственном матче турнира оказалась сильнее 23-го номера женского мирового рейтинга, олимпийской чемпионки Белинды Бенчич — 4:6, 6:3, 10:8.

Отметим, что Жабер заменила чемпионку US Open — 2021, британку Эмму Радукану на этом товарищеском турнире.

Параллельно в столице Объединённых Арабских Эмиратов проходит мужской выставочный турнир. Завтра, 17 декабря, в 14:00 мск за 5-е место сыграют американец Тейлор Фритц и британец Даниэль Эванс.

В 16:00 мск в полуфинале мужского турнира Андрей Рублёв сразится с канадцем Денисом Шаповаловым. В 18:00 мск за выход в финал поборются испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей. Надаль выйдет на корт впервые с августа 2021 года.

Абу-Даби (ж). Финал
16 декабря 2021, четверг. 19:05 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 8
4 		6 1 10
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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