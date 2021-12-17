Надаль — перед АО: у меня все ещё есть внутренний огонь, чтобы гореть делом и бороться

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей форме и планах перед Australian Open. Напомним, сегодня, 17 декабря, бывшая первая ракетка мира сыграет свой первый матч с августа 2021 года.

«Единственное, чего я хочу — это быть здоровым, а затем сыграть на турнире перед Australian Open. Я хочу быть там за 20 дней до начала турнира, чтобы иметь возможность попрактиковаться.

Я отлично справляюсь со всем дома, хорошо тренируюсь, с правильным отношением. Я много работал над своей физической формой. Я смог сделать все это, несмотря на травму ноги, так что вы никогда не знаете, что происходит за кадром.

Я ожидаю просто приехать в Австралию и быть там в хорошем состоянии здоровья, чтобы сыграть на турнире с позитивными чувствами. Я знаю, что это будет очень сложно для меня, так как я довольно мало попрактикуюсь на турнирах перед Australian Open.

Количество часов на корте и уровень конкуренции перед таким жестким и требовательным турниром, как Australian Open, не будут соответствовать друг другу, но главное всегда одно. Мне нужно быть здоровым. У меня все ещё есть внутренний огонь, чтобы продолжать гореть делом и бороться», — сказал Надаль на пресс-конференции выставочного турнира в Абу-Даби.

Напомним, Надаль залечил травму ноги, из-за которой пропустил концовку сезона. Надаль сыграет с Энди Марреем на выставочном турнире в Абу-Даби свой первый матч после возвращения, он пройдёт 17 декабря.