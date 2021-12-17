Рублёв и Карацев выбрали себе партнёров для участия в парном турнире Australian Open

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев заявились для участия в парном разряде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
24-летний Рублёв планирует сыграть с уроженцем Кишинёва Денисом Молчановым, выступающим за Украину, 28-летний Карацев – с родившемся в Оренбурге Артёмом Ситаком, с 2011 года выступающим под флагом Новой Зеландии.
Андрей Рублёв на данный момент является пятой ракетой мира в одиночном разряде. Аслан Карацев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 18-е место.
Ранее Аслан Карацев в парном разряде Australian Open ни разу не играл. А вот у Андрея Рублёва опыт подобных выступлений довольно большой — он сыграет в парном разряде турнира в Мельбурне уже в четвертый раз.
В январе 2020 года Андрей Рублёв играл на Australian Open в паре с белорусским теннисистом Андреем Василевским. Они уступили уже в первом круге. А победителем Australian Open 2020 в мужском парном разряде стал хорватско-словацкий дуэт Иван Додиг /Филип Полашек.
Матчи основной сетки Australian Open 2022 начнутся 17 января.
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