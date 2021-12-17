Циципас назвал игру Медведева скучной

Занимающий четвертое место в рейтинге ATP греческий теннисист Стефанос Циципас оценил игру второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева.
По словам Циципаса, игра Медведева «скучная», сообщает греческий портал Sport24.gr.
«Моя игра творческая, я создаю возможности, подхожу к сетке, использую дроп-шоты, играю на победу, а не действую лишь с целью заставить противника проиграть», — сказал Стефанос Циципас.
При этом на вопрос, предложил бы он Медведеву конфетку, греческий теннисист ответил так: «Да, потому что он вчера выиграл Кубок Дэвиса и заслуживает этого».
В августе 2021 года Циципас занимал в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) третье место, что было лучшим результатом в его карьере. Россиянин Даниил Медведев удерживается на втором месте в рейтинге ATP с марта этого года.
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