Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас назвал игру Медведева скучной

Циципас назвал игру Медведева скучной
Комментарии

Занимающий четвертое место в рейтинге ATP греческий теннисист Стефанос Циципас оценил игру второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева.

По словам Циципаса, игра Медведева «скучная», сообщает греческий портал Sport24.gr.

«Моя игра творческая, я создаю возможности, подхожу к сетке, использую дроп-шоты, играю на победу, а не действую лишь с целью заставить противника проиграть», — сказал Стефанос Циципас.

При этом на вопрос, предложил бы он Медведеву конфетку, греческий теннисист ответил так: «Да, потому что он вчера выиграл Кубок Дэвиса и заслуживает этого».

В августе 2021 года Циципас занимал в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) третье место, что было лучшим результатом в его карьере. Россиянин Даниил Медведев удерживается на втором месте в рейтинге ATP с марта этого года.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021