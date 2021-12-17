Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей прокомментировал предстоящий матч с Рафаэлем Надалем в полуфинале Абу-Даби

Энди Маррей прокомментировал предстоящий матч с Рафаэлем Надалем в полуфинале Абу-Даби
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с 20-кратным чемпионом ТБШ, другим экс-лидером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем. Маррей и Надаль сразятся в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.

«По-моему, последний раз мы играли пять или шесть лет назад. Прошло очень много времени. Это показывает, сколько проблем было у меня в последние годы, а до этого — и у него. Будет здорово сыграть с ним снова.

Я вновь хочу сражатся с этими парнями в крупнейших соревнованиях. Это то, что мотивирует меня. Надеюсь, мы сможем показать хорошее как для таких стариков выступление», — приводит слова Маррея Reuters.

«Сгорел. Попросту перетрудился». Ошибка, которую Михаил Южный никому не советует повторять «Сгорел. Попросту перетрудился». Ошибка, которую Михаил Южный никому не советует повторять
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021