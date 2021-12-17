Энди Маррей прокомментировал предстоящий матч с Рафаэлем Надалем в полуфинале Абу-Даби

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с 20-кратным чемпионом ТБШ, другим экс-лидером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем. Маррей и Надаль сразятся в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.

«По-моему, последний раз мы играли пять или шесть лет назад. Прошло очень много времени. Это показывает, сколько проблем было у меня в последние годы, а до этого — и у него. Будет здорово сыграть с ним снова.

Я вновь хочу сражатся с этими парнями в крупнейших соревнованиях. Это то, что мотивирует меня. Надеюсь, мы сможем показать хорошее как для таких стариков выступление», — приводит слова Маррея Reuters.

