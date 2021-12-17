Циципас назвал теннисиста из прошлого, на которого он похож по стилю игры

Греческий теннисист Стефанос Циципас дал большое интервью, в котором ответил на множество вопросов. Одной из тем стала «Большая тройка», в которую входят швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Циципас не стал никого из них выделять. Также греческий теннисист признался, что считает себя похожим на легендарного шведа Бьорна Борга.



«На кого я похож? Наверное, на Борга. Но Бьорн был более спокойным.



Что касается «Большой тройки», то я не могу выбрать одного из них», — сказал Циципас в интервью Sport24.gr.



Греческий теннисист признался, что почитает талант Федерера, впечатлён боевым духом Надаля и ментальной прочностью Джоковича.

В августе 2021 года Циципас занимал в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) третье место, что было лучшим результатом в его карьере.