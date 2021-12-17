Циципас назвал теннисиста из прошлого, на которого он похож по стилю игры

Греческий теннисист Стефанос Циципас дал большое интервью, в котором ответил на множество вопросов. Одной из тем стала «Большая тройка», в которую входят швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Циципас не стал никого из них выделять. Также греческий теннисист признался, что считает себя похожим на легендарного шведа Бьорна Борга.
«На кого я похож? Наверное, на Борга. Но Бьорн был более спокойным.
Что касается «Большой тройки», то я не могу выбрать одного из них», — сказал Циципас в интервью Sport24.gr.
Греческий теннисист признался, что почитает талант Федерера, впечатлён боевым духом Надаля и ментальной прочностью Джоковича.
В августе 2021 года Циципас занимал в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) третье место, что было лучшим результатом в его карьере.
- 17 декабря 2021
-
09:30
-
08:55
-
07:33
-
06:04
-
04:50
-
04:24
-
00:19
- 16 декабря 2021
-
23:41
-
23:30
-
20:36
-
18:45
-
15:58
-
15:35
-
14:21
-
13:43
-
13:11
-
12:00
-
11:50
-
11:08
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
09:51
-
09:23
-
09:16
-
01:22
-
00:53
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
22:37
-
21:40
-
20:41
-
20:24
-
19:56
-
15:10
-
14:41