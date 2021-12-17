Циципас — об истории с туалетными перерывами: просто хотел переодеться, а возник скандал

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о реакции на резонансную историю с туалетными перерывами. На турнирах в США соперники Циципаса, немец Александр Зверев и шотландец Энди Маррей, выражали недовольство длительными туалетными перерывами греческого теннисиста. Они фактически прямо говорили, что Циципас жульничает.
«Сперва я это воспринял за шутку, не думал, что это серьёзно. Я ведь не нарушал никаких правил, они вообще размытые. Мне было тяжело играть, очень жарко. Я просто хотел переодеться, а возник скандал. Конечно, один из моих соперников решил устроить из этого трагедию.
Кто из них? Да оба. Было сложно разбираться с этим и с вопросами, связанными с вакцинацией. Конечно, я не хотел этого. Неприятно возвращаться после перерыва и сразу сталкиваться с негативным отношением болельщиков», — сказал Циципас в интервью Sport24.gr.
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