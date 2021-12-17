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Шамиль Тарпищев объявил, что больше не хочет быть капитаном сборной России по теннису

Шамиль Тарпищев объявил, что больше не хочет быть капитаном сборной России по теннису
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что больше не хочет быть капитаном национальной команды. Ранее в декабре сборная России под руководством Тарпищева завоевала Кубок Дэвиса.

«Уже не хочется. Сейчас не скажу, кто тогда будет следующим капитаном, но уже задумываюсь о том, чтобы уступить место молодым. Со мной теннисисты выиграли 4 женских кубка и 3 мужских. Реально очень сложно это совмещать с развитием тенниса. С годами времени на всё не хватает. Мне ещё не нравится новый формат, потому что роль тренера нивелируется. Пора концентрироваться на других вещах.

Сейчас я пока не могу более конкретно сказать, когда именно и кто будет вместо меня. Но сам факт признаю, что мысли об уходе с поста капитана сборной есть», — приводит слова Тарпищева Metaratings.

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