Шаповалов перед матчем с Рублёвым в Абу-Даби рассказал, над чем ему ещё нужно поработать

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу в стартовом матче на выставочном турнире в Абу-Даби. 14-я ракетка мира Шаповалов обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:0. У канадского теннисиста ушло всего 55 минут.



Теперь в полуфинале турнира в Абу-Даби Денис встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который занимает 5-е место в рейтинге ATP.



«Было здорово победить. Тейлор — отличный игрок. Я провёл свой первый матч с октября, рад, что сумел вернуться на корт. Сезон для меня складывается очень удачно. Я просто хочу прогрессировать и дальше. Очень рад находиться здесь в это время года, рад, какую работу проделал. Нужно ещё устранить несколько вещей в игре и прибавить в стабильности», — цитирует Шаповалова пресс-служба турнира.