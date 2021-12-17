Килиан Мбаппе: очень уважаю Федерера и Надаля, не каждому дана такая стабильность

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что с большим уважением относится к швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю. Французский футболист является страстным поклонником тенниса, он регулярно посещает матчи «Ролан Гаррос».
«Есть ли у меня кумиры? Нет, больше кумиров нет, но я признаю и с большим уважением отношусь к людям, которые внесли свою лепту в развитие спорта. И речь идёт не только о футболе, но и других дисциплинах.
Я часто смотрю баскетбол и теннис. Я люблю ходить на матчи «Ролан Гаррос». У меня была возможность пообщаться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Я очень уважаю этих чемпионов, которые находятся на вершине так долго. Не каждому дана такая стабильность», — цитирует Мбаппе TennisWorld USA со ссылкой на Sportskeeda.
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