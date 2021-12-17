Симона Халеп совершила удар года по версии WTA. Видео
Поделиться
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Симона Халеп признана исполнительницей лучшего удара года по версии WTA. В организации отметили удар Халеп, который она совершила в матче с Еленой-Габриэлой Русе на турнире Transylvania Open в Румынии.
Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» WTA.
30-летняя Халеп — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018 года, Уимблдон 2019 года); финалистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2014 и 2017 годов, Открытый чемпионат Австралии 2018 года); победительница 23 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде).
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
13:31
-
13:26
-
11:14
-
11:10
-
10:41
-
09:30
-
08:55
-
07:33
-
06:04
-
04:50
-
04:24
-
00:19
- 16 декабря 2021
-
23:41
-
23:30
-
20:36
-
18:45
-
15:58
-
15:35
-
14:21
-
13:43
-
13:11
-
12:00
-
11:50
-
11:08
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
09:51
-
09:23
-
09:16
-
01:22
-
00:53
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
22:37
-
21:40
Партнерский контент