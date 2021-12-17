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Симона Халеп совершила удар года по версии WTA. Видео

Симона Халеп совершила удар года по версии WTA. Видео
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Симона Халеп признана исполнительницей лучшего удара года по версии WTA. В организации отметили удар Халеп, который она совершила в матче с Еленой-Габриэлой Русе на турнире Transylvania Open в Румынии.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» WTA.

30-летняя Халеп — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018 года, Уимблдон 2019 года); финалистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2014 и 2017 годов, Открытый чемпионат Австралии 2018 года); победительница 23 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде).

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