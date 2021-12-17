Андрей Рублёв рассказал, в чём уступает теннисистам топ-уровня

Российский теннисист Андрей Рублёв перед стартом выставочного турнира в Абу-Даби высказался о собственном прогрессе. За два года он преодолел впечатляющий путь, поднялись с 100-го места в рейтинге ATP до пятого.



«В моём случае добиться такого было очень тяжело, ведь я крайне эмоционален. Но, возможно, какие-то прочие вещи для меня проще, чем для других. Важно быть честным с самим собой. Понимать реальную ситуацию, принимать, что ты делаешь что-то не так, не искать оправданий. Это самое главное.



Я становлюсь лучше в плане поведения и стабильности, если сравнивать с прошлым годом. Но, если я беру игроков топ-уровня, то моих достижений в этом плане недостаточно. Поэтому я говорю, что мне надо прибавлять», — цитирует Рублёва Arab News.

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