Рублёв назвал своё главное достижение в 2021 году

Российский теннисист Андрей Рублёв перед стартом выставочного турнира в Абу-Даби рассказал, что считает своим главным достижением в 2021 году. По словам пятой ракетки мира, для него самой ценной является победа в миксте с Анастасией Павлюченковой на Олимпийских играх в Токио.



«Такое происходит только раз в четыре года. Любой спортсмен мечтает об этом и упорно работает, чтобы выступить на Олимпиаде. А выигрыш медали — двойная мечта.



Когда оказываешься там, возможно, сам не осознает это. Но зачем понимаешь, насколько это невероятно.

В 2021 году я сделал всё, что мог. И я благодарен за все мои успехи», — цитирует Рублёва Arab News.



Российский теннисист в 2021 году также стал победителем Кубка Дэвиса в составе национальной команды.