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Рублёв назвал своё главное достижение в 2021 году

Рублёв назвал своё главное достижение в 2021 году
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Российский теннисист Андрей Рублёв перед стартом выставочного турнира в Абу-Даби рассказал, что считает своим главным достижением в 2021 году. По словам пятой ракетки мира, для него самой ценной является победа в миксте с Анастасией Павлюченковой на Олимпийских играх в Токио.

«Такое происходит только раз в четыре года. Любой спортсмен мечтает об этом и упорно работает, чтобы выступить на Олимпиаде. А выигрыш медали — двойная мечта.

Когда оказываешься там, возможно, сам не осознает это. Но зачем понимаешь, насколько это невероятно.

В 2021 году я сделал всё, что мог. И я благодарен за все мои успехи», — цитирует Рублёва Arab News.

Российский теннисист в 2021 году также стал победителем Кубка Дэвиса в составе национальной команды.

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