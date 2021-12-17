Рублёв в сложном матче обыграл Шаповалова и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянину для победы потребовалось 3 сета — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Таким образом, Рублёв вышел в финал товарищеского турнира, где сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Энди Маррей (Великобритания). Бывшие первые ракетки мира сыграют друг с другом впервые за 5,5 лет. Для Надаля встреча с Марреем станет первой с августа 2021 года. Игра начнётся в 18:35 по московскому времени.

Финал выставочного турнира в столице ОАЭ пройдёт завтра, 18 декабря.

Напомним, в товарищеском турнире не смогли принять участия норвежец Каспер Рууд и австриец Доминик Тим.