Рублёв в сложном матче обыграл Шаповалова и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби
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Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянину для победы потребовалось 3 сета — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.
Абу-Даби (м). 1/2 финала
17 декабря 2021, пятница. 16:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
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|3
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|3
|6
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|6
|4
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Таким образом, Рублёв вышел в финал товарищеского турнира, где сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Энди Маррей (Великобритания). Бывшие первые ракетки мира сыграют друг с другом впервые за 5,5 лет. Для Надаля встреча с Марреем станет первой с августа 2021 года. Игра начнётся в 18:35 по московскому времени.
Финал выставочного турнира в столице ОАЭ пройдёт завтра, 18 декабря.
Напомним, в товарищеском турнире не смогли принять участия норвежец Каспер Рууд и австриец Доминик Тим.
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