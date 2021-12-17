Надаль в 5-й раз выиграл награду за спортивное поведение и честную игру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в пятый раз подряд выиграл награду Стефана Эдберга, которая вручается за спортивное поведение и честную игру.
Отметим, что с августа текущего года Надаль не играл на соревнованиях, так как восстанавливался от травмы ноги. Сегодня, 17 декабря, испанец провёл первый матч, начиная с последнего месяца лета. Надаль уступил британцу Энди Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
Премия Стефана Эдберга вручается, начиная с 1996 года. Швейцарец Роджер Федерер получил её 13 раз, он является её рекордсменом. Надаль в 2021 году получил 5-ю премию Эдберга за карьеру, в том числе четвёртую подряд.
Завтра, 17 декабря, Надаль сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
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