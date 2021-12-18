Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в финал выставочного турнира в Абу-Даби. В полуфинале он одолел представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.
«Это было невероятно тяжело. Я лишь третий день нахожусь здесь, а Шаповалов уже провёл один матч в четверг. Но, думаю, я сыграл очень хорошо. Это был отличный матч. Надеюсь, зрителям понравилось. Здорово, что мне удалось приехать сюда и сыграть.
Это отличное испытание перед началом сезона. Очень хорошо, что болельщики наконец вернулись на трибуны. Без зрителей — это другой вид спорта. Это другая история для игроков и болельщиков. Рад, что вновь вернулись прежние ощущения», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.
В финале соперником Андрея будет бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей. Игра состоится сегодня, 18 декабря. Начало запланировано на 18:00 мск.
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