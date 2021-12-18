Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв рассказал о настрое на финал выставочного турнира в Абу-Даби

Андрей Рублёв рассказал о настрое на финал выставочного турнира в Абу-Даби
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от финала выставочного турнира в Абу-Даби. В полуфинале он одолел представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. В решающем поединке соперником уроженца Москвы будет бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей.

«Я прибыл сюда, чтобы провести несколько матчей, получить игровую практику и встретиться с великолепными теннисистами. Эти игры придадут мне уверенности перед началом нового сезона», — приводит слова Рублёва официальный сайт соревнований.

Андрей также добавил, что не думает о победе в финале.

Маррей в полуфинале обыграл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:5.

Новость по теме
Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал выставочного турнира в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021