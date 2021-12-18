Андрей Рублёв рассказал о настрое на финал выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от финала выставочного турнира в Абу-Даби. В полуфинале он одолел представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. В решающем поединке соперником уроженца Москвы будет бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей.

«Я прибыл сюда, чтобы провести несколько матчей, получить игровую практику и встретиться с великолепными теннисистами. Эти игры придадут мне уверенности перед началом нового сезона», — приводит слова Рублёва официальный сайт соревнований.

Андрей также добавил, что не думает о победе в финале.

Маррей в полуфинале обыграл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:5.