Андрей Рублёв рассказал о настрое на финал выставочного турнира в Абу-Даби
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от финала выставочного турнира в Абу-Даби. В полуфинале он одолел представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. В решающем поединке соперником уроженца Москвы будет бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей.
«Я прибыл сюда, чтобы провести несколько матчей, получить игровую практику и встретиться с великолепными теннисистами. Эти игры придадут мне уверенности перед началом нового сезона», — приводит слова Рублёва официальный сайт соревнований.
Андрей также добавил, что не думает о победе в финале.
Маррей в полуфинале обыграл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:5.
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