Энди Маррей: в матче с Надалем я диктовал условия. Важно так сыграть и в финале с Рублёвым

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби с испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 6:3, 7:5.

«Я определённо сделал несколько хороших вещей в этом матче. Вернуться на корт и сыграть с Рафой перед большим количеством зрителей — это нечто особенное для меня. Я отлично подавал, комфортно себя чувствовал в долгих розыгрышах и диктовал условия на корте. В матче с Рублёвым важно сыграть так же, ведь он один из лучших атакующих теннисистов.

Такие турниры очень хороши для игроков. Они дают возможность поработать над многими вещами. Думаю, теннисисты сразу же стремятся играть здесь так, как нужно. Это задаёт тон перед мощным началом сезона», — цитирует Маррея официальный сайт турнира.

Начало финального матча Андрей Рублёв — Энди Маррей запланировано на 18:00 мск.