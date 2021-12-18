Карен Хачанов заключил партнёрство с Cadillac

Российский теннисист Карен Хачанов начал сотрудничать с американским автомобильным брендом Cadillac. Об этом серебряный призёр Олимпийских игр в Токио заявил у себя в социальных сетях.

«Более чем рад сообщить, что я присоединяюсь к бренду Cadillac. Бренду изысканного качества и целостности, стремящегося превзойти ожидания.

Спасибо команде Cadillac за то, что стали частью моего пути, я так рад начать это партнерство с вами», — написал Хачанов у себя в «инстаграме».

Последним триумфом Хачанова в 2021 году стала победа вместе со сборной России в Кубке Дэвиса. В финале национальная команда обыграла представителей Хорватии. Карен не принимал участия в заключительных играх турнира, сыграв лишь в одном матче на стадии полуфинала.