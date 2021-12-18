Рафаэль Надаль высказался о поражении в матче с Энди Марреем в Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби с британцем Энди Марреем со счётом 3:6, 5:7.
«Я уже давно не играл. В первом матче после долгого перерыва мне пришлось сразиться с очень сильным соперником. Я сделал немало хороших вещей на корте. Могу дать позитивную оценку матчу по многим причинам. Энди молодец, рад за него. Но я также смогу найти позитив в этой встрече и буду продолжать учиться. Это только начало. Рад, что наконец вернулся и смог показать хороший теннис», — цитирует Надаля официальный сайт соревнований.
Надаль в матче за третье место сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Соперником Маррея в финале будет россиянин Андрей Рублёв. Игры пройдут сегодня, 18 декабря.
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