Рафаэль Надаль высказался о поражении в матче с Энди Марреем в Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби с британцем Энди Марреем со счётом 3:6, 5:7.

«Я уже давно не играл. В первом матче после долгого перерыва мне пришлось сразиться с очень сильным соперником. Я сделал немало хороших вещей на корте. Могу дать позитивную оценку матчу по многим причинам. Энди молодец, рад за него. Но я также смогу найти позитив в этой встрече и буду продолжать учиться. Это только начало. Рад, что наконец вернулся и смог показать хороший теннис», — цитирует Надаля официальный сайт соревнований.

Надаль в матче за третье место сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Соперником Маррея в финале будет россиянин Андрей Рублёв. Игры пройдут сегодня, 18 декабря.